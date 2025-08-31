◆侍ジャパンＵ―１８壮行試合高校日本代表―大学日本代表（３１日・沖縄セルラースタジアム那覇）両チームのスタメンが以下の通り発表された。【大学日本代表】（先攻）１（中）榊原七斗（明大）２（指）山形球道（立大）３（一）小田康一郎（青学大）４（三）松下歩叶（法大）５（捕）小島大河（明大）６（二）谷端将伍（日大）７（右）秋山俊（中京大）８（左）平川蓮（仙台大）９（遊）大塚瑠晏（東海大）（投）宮城誇南