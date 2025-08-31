レッドソックスから解雇されたウォーカー・ビューラー投手（３１）の去就に注目が集まっている。９月１日（同２日）までに新チームに加入すればポストシーズンに出場する資格を得るため、米メディアは古巣のドジャースを筆頭に複数球団がビューラー獲得に興味を示していると報道。そんななか「エッセンシャリー・スポーツ」が３０日（日本時間３１日）、ヤンキースの参戦を報じた。ビューラーが市場価格９２０万ドル（約１３億