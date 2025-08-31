◇パ・リーグロッテ―ソフトバンク（2025年8月31日ZOZOマリン）ロッテのドラフト1位ルーキー西川史礁外野手（22）が今季28度目となるマルチ安打を記録した。「2番・左翼」で出場し、初回1死から二塁内野安打を放つと、3回には先頭で中前打。続く上田の左前打で三塁に進む好走塁を見せ、嶺井の捕逸で勝ち越しのホームを踏んだ。西川は今季80試合目の出場、これで86安打とし、打率は試合前の・289から・294に上げた。