◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（３１日・甲子園）巨人は３１日、阪神戦のスタメンを発表した。岡本和真内野手が２試合連続で３番で起用された。４番には岸田行倫捕手が入った。中山礼都内野手が「６番・右翼」で３試合ぶりにスタメン復帰。中堅には若林楽人外野手が起用された。先発マウンドは横川凱投手。安定した投球を続けている左腕の投球に期待がかかる。以下、両チームのスタメン。【巨人】１番・左翼丸２