11回楽天1死、中島が右越えに決勝打となる先制ソロを放つ＝エスコンフィールド楽天が競り勝った。0―0の延長十一回に中島が勝ち越しのソロを放った。投手8人で無失点リレーを見せ、十回を三者凡退に抑えた西垣が5勝目、宋家豪が4年ぶりのセーブを挙げた。日本ハムは打線が精彩を欠いた。