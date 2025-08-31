◆第６１回新潟記念・Ｇ３（８月３１日、新潟・芝２０００メートル、良）サマー２０００シリーズ最終戦が終了し、戦前まで１３ポイントでトップナイフと並ぶ首位だったヴェローチェエラ（牡４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父リアルスティール）が５着に入り、２ポイントを加算し、シリーズ合計１５ポイントとした。この結果、シリーズ単独１位となり、３年間空位だった同シリーズチャンピオンに輝いた。管理する須貝尚介調教師は１６