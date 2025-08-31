◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―中日（３１日・横浜）【中日】１（中）岡林、２（二）樋口、３（右）上林、４（一）ボスラー、５（三）板山、６（左）大島、７（遊）ロドリゲス、８（捕）宇佐見、９（投）松葉【ＤｅＮＡ】１（中）蝦名、２（右）度会、３（三）筒香、４（一）オースティン、５（左）佐野、６（捕）松尾、７（二）知野、８（遊）林、９（投）藤浪