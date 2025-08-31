大相撲の夏巡業が３１日、埼玉・春日部市で行われ、２６日間の全日程を終了した。境川巡業部長（元小結・両国）は「どこへ行ってもたくさんのお客さんに暑い中、来ていただいて感謝しかない。暑いので、稽古はやれる時に集中して、メリハリをつけながら行った。子どもの稽古にも横綱大関、関取衆も自発的に出てくれた。ファンサービスの姿勢には感心する」と振り返った。横綱として初の巡業となった大の里（二所ノ関）につい