◇プロ野球 セ・リーグ 阪神-巨人(31日、甲子園)1勝1敗で迎えた甲子園での3連戦最終戦。両チームのスタメンが発表されました。巨人は1点差の攻防を落とした前日の試合から2選手を入れ替え。「6番・ライト」に中山礼都選手、「8番・センター」に若林楽人選手を起用しました。前日に自身初の4番起用となり猛打賞の躍動を見せた岸田行倫選手はこの日も4番起用となっています。先発マウンドにあがるのは、横川凱投手。今季3度目の先発