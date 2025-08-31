NPO法人「第3の家族」は少年少女が自由に悩みを吐き出せる場をオンラインで提供している。その特徴は「寄り添わない」こと。正義圧も道徳圧も温かみもいらない。このコンセプトで突き進む背景には、奥村春香代表の実体験――弟の自死がある。（全2回の1回目／続きを読む）【写真】この記事の写真を見る（5枚）「第3の家族」代表の奥村春香さん筆者撮影◆◆◆学校が始まるまえに「消えてしまいたい」･･･93.1%学校生活を負担に