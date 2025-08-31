２０２５年８月３１日、北海道江別市工栄町付近で乗用車とバイクが衝突する事故がありました。事故があったのは北海道江別市工栄町付近の道道と市道の丁字路交差点です。３１日午後１時４０分ごろ、乗用車とバイクが衝突する事故がありました。警察によりますと、この事故でバイクを運転していた中年ぐらいの男性が口と鼻から出血し意識がない状態で病院に搬送されたということです。現場は信号機などはない丁字路交差点で、警察は