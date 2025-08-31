高校やBリーグユースのバスケットボールチームが参加するリーグ戦が開幕し、熱戦が繰り広げられています。「U18日清食品ブロックリーグ」は全国を8ブロックに分け総当たり戦で行われます。30日の初戦で勝利をおさめた男子の広島皆実高校は鳥取の米子東高校と対戦しました。白のユニフォーム広島皆実は試合開始直後からスリーポイントシュートを次々と決めてリードを