来年春、広島駅前に移転する中区の広島市立中央図書館が移転に伴う作業のため９月１日から臨時休館となります。 建物の写真を撮る人「やっぱり図書館がなくなるのはさみしいと思って、思い出として撮っておこうと思いまして」 中区の中央図書館は建物の老朽化などを受け約５０年の歴史に幕を下ろします。 本の閲覧や貸し出しサービスなどを利用できるのは８月３１日が最後で、９月１日からは本の返却や自習室の利用などを