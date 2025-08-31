欧米の政財界の有力者を巻き込み、世界に衝撃を与えた性的スキャンダル「エプスタイン事件」。首謀者であるジェフリー・エプスタイン元被告が2019年に勾留中に死亡したことによって真相は闇に葬られたかのように思われたが、現在、トランプ米大統領を巻き込む政治的騒動に発展している。一体何が起きているのか？在米ライターの堂本かおる氏が寄稿した。（全4回の1回目／続きを読む）【実際の写真】少女への性的虐待が行われて