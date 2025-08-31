龍宮城が本日8月31日に、日本テレビ『24時間テレビ』と連動したチャリティーライブ＜Song for Children ! 24時間テレビチャリティーライブ＞へと出演した。ライブ中のMCにて、10月8日にデジタルEP「SHIBAI」をリリースすることを発表。EPのPre-add、Pre-saveが本日から開始されている。東京有明アリーナでの本公演では、第一章でリリースされた「2 MUCH」や、“領収書/請求書”の独特なコール＆レスポンスが大人気の「JAPANESE PSY