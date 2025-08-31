〈「若ければ若いほどいい」「裸でマッサージをさせて」少女を捕まえ、50代男性と性交させ…英国育ちのインテリ女性が“モンスター”と呼ばれるまで〉から続く欧米の政財界の有力者を巻き込み、世界に衝撃を与えた性的スキャンダル「エプスタイン事件」。この事件の未公開資料、通称「エプスタイン・ファイル」を巡る問題が、米トランプ政権を揺るがす騒動に発展している。【実際の写真】胸元とお腹を大胆に露出した若い女性と、