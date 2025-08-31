Girls²が、8月30日に(土)東京都・味の素スタジアムで開催された＜a-nation 2025＞へ初出演した。ステージではゴリエとのコラボで話題の「♡桃色片想い♡ feat. Gorie」をはじめ、8月29日(金)にリリースされたばかりの新曲「LET ME DANCE」を披露。キュートとクールの二面性で会場を魅了。ラストの「C’mon Neo Zipang!!!」ではタオルを回す演出で会場の熱量をあげた。パフォーマンス後もSNS等では多数感想が寄せら