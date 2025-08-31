３１日、パシニャン首相（左）と握手を交わす習近平主席。（天津＝新華社記者／謝環馳）【新華社天津8月31日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は31日午前、2025年上海協力機構（SCO）サミットと中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念活動に出席するため訪中したアルメニアのパシニャン首相と天津迎賓館で会見した。３１日、天津迎賓館で行われた会見の様子。（天津＝新華社記者／燕雁）