太平洋戦争終結のための降伏文書を載せた旧日本軍の飛行機「緑十字機」が静岡県磐田市の海岸に不時着してから２０日で８０年が過ぎた。１９４５年８月１４日のポツダム宣言受諾後も続いた他国の侵攻に終止符を打ったのは、同９月２日の降伏文書への調印。文書は、地元住民たちの助けを得て無事に政府に届けられた。その史実は戦後の研究で明らかとなり、今も語り継がれている。（高橋健人）４５年８月２０日深夜、夜間飛行して