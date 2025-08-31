名古屋の街が、まるごとコスプレに染まる？8月に開かれた「世界コスプレサミット」には、41の国・地域の代表者が集結しました。来場者は約25万人に上り、愛好者らも大興奮。アツすぎる3日間の舞台ウラに、直川貴博アナウンサーが密着しました。■71歳「これやるために生きてる」「ここで世界最大級のコスプレイベントが行われるんですって。一体どんな人が、ここ名古屋に集結しているのか。行ってみましょう！」直川アナウンサー