◇プロ野球セ・リーグ DeNA-中日(31日、横浜スタジアム)4連勝中の中日のスタメンが発表されました。DeNAの先発は藤浪晋太郎投手。17日の前回対戦時、中日はスタメンの9人全員を左打者でそろえていました。この日のスタメンは8人が左打者。前日からは投手を除き5人を入れ替えました。「2番・セカンド」に樋口正修選手、「5番・サード」に板山祐太郎選手、「6番・レフト」に大島洋平選手、「8番・キャッチャー」に宇佐見真吾選手と左