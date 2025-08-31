インドのモディ首相（左）と中国の習近平国家主席＝31日、中国・天津（インド首相府提供、AP＝共同）【天津、ニューデリー共同】中国の習近平国家主席とインドのモディ首相は31日、天津市で会談した。モディ氏は冒頭、昨年10月に実施した中印首脳会談が「非常に有意義な話し合いだった」と評価。「両国の関係は前向きな方向性を見いだした」と述べ、関係修復を加速させる意向を表明した。習指導部としては、対米共闘でインドを