「日本ハム０−１楽天」（３１日、エスコンフィールド）１点を追う延長十一回の日本ハムの攻撃は、１死二、三塁で五十幡が二直併殺で試合終了。一打サヨナラのチャンスが一瞬でついえてゲームセットとなり、新庄監督は「あと１センチ、ボールの下。（地面の）砂を削ってくれたら。あんだけ（二塁手が）前に来てたんで」と悔しがった。五十幡の打球は鋭く低いライナーだったが、前進守備の二塁・小深田が地面すれすれで捕球。