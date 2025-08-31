映画のタイトルを中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「信条」の意味は？中国語で「信条」と表す映画はなんでしょうか？ヒントは、SFアクション映画です。いったい、中国語で「信条」と表す映画とは……？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「TENET」でした！「信条」 は、“TENET”の中国語題名です。TENETとは、2020年に公開されたSFアクシ