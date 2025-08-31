Netflixオリジナルドラマにおいても、見応えある内容を提供し続けている韓国作品。そのなかでもひときわ心を揺さぶる、意義深いシリーズがリリースされた。それが、リミテッドシリーズ（1シーズン完結ドラマ）の『エマ』である。 参考：『コンフィデンスマンKR』で長澤まさみ級の七変化“ラブコメの女王”パク・ミニョンの軌跡 物語の中心となるのは、1980年代の韓国映画の製作現場。韓国で実際に