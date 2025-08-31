小泉農相は３１日、東京都内で記者団の取材に応じ、コメのできばえの目安となる「作況指数」の廃止を巡り、類似指標の公表も柔軟に検討する考えを示した。「作況指数のようなものも参考にしたいという声に対し、参考としてどういったものを示すか、やることはあるのではないか」と述べた。１９５６年から公表されているコメの作況指数を巡っては、総務省の統計委員会で廃止ではなく改善を求める意見が出ていた。自民党内からも