サッカーの明治安田J3リーグツエーゲン金沢は30日、ホームで鳥取を完封で破り、2連勝としました。前節、5試合ぶりの白星を掴み、ここから勝利を重ねたいツエーゲンは、ホームで鳥取との対戦。優位に試合を運ぶツエーゲンは前半38分。相手のクリアボールを拾うと、FWの土信田が左足一閃。2試合連続、今シーズン7点目のゴールでツエーゲンが先制します。さらに前半42分。縦に切り込んだFWの大谷のボールにMFの大山が反応し、ツエーゲ