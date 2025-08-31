ドラゴンズは8月31日、横浜スタジアムでベイスターズと対戦します。5位のドラゴンズは現在4連勝中で、この日の試合に勝って、4位のカープが敗れれば、クライマックス進出圏内の3位に浮上します。ベイスターズの先発は藤浪晋太郎投手、前回登板の17日は、ドラゴンズは1番から9番・投手まで全員左打者のオーダーで臨みました。31日のスタメンも7番ショート・ロドリゲス選手以外、全員左