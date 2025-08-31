新型コロナウイルスの1医療機関あたりの報告数で鹿児島は全国で2番目に多さとなっています。厚生労働省によりますと、8月24日までの1週間に全国の医療機関から報告された新型コロナウイルスの感染者数は、3万3275人でした。このうち鹿児島は前の週より238人多い958人でした。1医療機関あたりの報告数は16.81人で、宮崎に次ぎ、全国で2番目に多くなっています。新たな変異株「ニンバス」が流行するなか、9月1日から県内の多く