右小指の剝離骨折で出場選手登録を外れた横浜ＤｅＮＡの石上（資料写真）横浜ＤｅＮＡの石上泰輝内野手が３１日、出場選手登録を外れた。２９日の中日戦の走塁時に負傷し、鎌倉市内の病院で「右小指ＭＰ関節橈側側副靭帯付着部剥離骨折」と診断された。２年目の今季は５７試合で打率１割９分８厘、１本塁打、８打点だった。