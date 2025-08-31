休んでも疲れが取れないのはなぜか。脳神経外科医の菅原道仁さんは「体の疲れだけでなく、脳の疲れが影響している恐れがある。脳を疲れにくい状態にするために意識して作ってほしい時間がある」という――。（第1回）※本稿は、菅原道仁『働きすぎで休むのが下手な人のための休息する技術』（アスコム）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Yuto photographer※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Yuto photogra