真夏のサンタクロースは何をしているか2025年7月29日、フィンランドのラップランドが、記録的な熱波に見舞われていると、BBCが報じた。ロヴァニエミは、ラップランドの北極圏が目の前に広がる自然に囲まれた街で、サンタクロースの住む村はここにある。北極圏内にあるにもかかわらず、今年は気温が何日も30度前後に達した。だが、筆者が訪れた6月末は、連日30度超えの東京から一変、用意していた夏物はトランクの中のまま、ダウン