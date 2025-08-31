今や社会問題ともいえる「子どもの近視」。眼科医の大野京子さん（東京科学大学眼科学教室教授、日本近視学会理事長）は「いま、まさに日本の近視治療は大きく前進し、さまざまな治療が行えるようになっている。早めの治療を検討してほしい」という――。（聞き手・構成＝石川美香子）写真提供＝参天製薬日本で初めての近視の進行抑制を目的とした点眼剤「リジュセア®ミニ点眼液0.025%」（有効成分：アトロピン硫酸塩水和物）