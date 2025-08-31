31日、福岡県柳川市沖の有明海で、大雨の影響で流れ着いた流木やゴミの回収作業が行われました。この回収作業は、国や福岡県、福岡有明海漁連などが合同で行ったもので、77隻の漁船が柳川市沖に出て流木やゴミを集めました。柳川市沖には、今月9日からの大雨の影響で、筑後川や矢部川などから大量の漂流物が流れ着いたとみられていて、特産のノリの養殖への影響が懸念されています。この日は約2時間で、約470立方メートルの