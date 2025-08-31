◇セ・リーグDeNA−中日（2025年8月31日横浜）DeNAの藤浪晋太郎投手（31）が31日の中日戦で移籍後2度目のマウンドに立つ。本拠地横浜スタジアムでは初登板となる。試合を前にスタメンが発表され、中日は7番のロドリゲス以外、左打者8人を並べた。唯一の右打者となったロドリゲスは今季1軍出場は10試合のみ。前回17日の対戦では先発の松葉を含めた左打者9人をスタメンに起用していた。中日・井上監督は30日に藤浪の荒れ