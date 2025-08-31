31日（日）、ロッテ浦和球場でのイースタン・リーグ、対ロッテ戦。巨人の先発投手は山田龍聖、対するロッテの先発投手は石川歩。巨人は3回表、先制に成功。坂本達也の安打で無死一塁とし、石塚裕惺の適時二塁打で1点を挙げた。5回表、四球で出塁した石塚を二塁に置き、三塚琉生がライトへの2ランを放ち2点を追加。3対0とした。5回裏、山田はロッテ打線を三者凡退に打ち取った。6回裏、投手交代で2番手・菊地大稀が投入さ