Finaviaは、ヘルシンキ・ヴァンター国際空港第2滑走路の改修工事を予定通り完了した。9月1日から通常運用に戻る。工事は4月14日から実施し、期間中は第2滑走路を閉鎖していた。滑走路の南端と誘導路を改修し、滑走路進入設備を交換する。約2.4キロに及ぶ雨水排水システムや、総延長30キロの電気インフラを刷新する。現在より信頼性が高く、エネルギー効率に優れた照明システムが導入できるとしていた。工事期間終了後にも仕上げ作