JR九州とロイヤリティマーケティングは、JRキューポからPontaポイントへの交換サービスを8月31日をもって終了する。現在、JRキューポ500ポイントをPontaポイント500ポイントに交換できる。PontaポイントからJRキューポへの交換には対応していない。