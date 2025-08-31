東京電力が再稼働を目指す柏崎刈羽原発。その是非をめぐっては県民の多様な意見を聞くために県は公聴会を開いています。31日は5回目となる最後の開催で、新発田市などから19人が出席しました。＜新発田市在住・賛成＞「柏崎刈羽原発が再稼働すれば燃料費の安定化によって電気料金の大幅な変動を抑えられる可能性が高いと考えます」＜新発田市在住・反対＞「新潟が東京の電力のために汚染されるかもしれない役割を担う必要はないと