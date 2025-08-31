現役時代は横浜F・マリノスなどで活躍した長谷川アーリアジャスール氏が、８月30日にテレビ東京系列で放送されたサッカー専門番組「サタデーナイトJ」に出演。古巣の横浜FMについて語った。30日に行なわれたJ１第28節で、横浜FMはヴィッセル神戸と敵地で対戦。０−１で敗れ、順位は暫定で17位のまま。クラブ史上初のJ２降格の危機に直面している。長谷川氏はトリコロールが残留するためには「大胆なチャレンジ」が必要だと考