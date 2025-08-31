楽天１―０日本ハム（パ・リーグ＝３１日）――楽天の内が５回４安打、３奪三振で無失点に抑えた。三回には一死二、三塁のピンチを招いたが、直球を軸に後続を断った。対日本ハム戦では前回対戦まで２試合連続で黒星を喫していた。「かなりやられている。まずは自分の力を１００％出すことに尽きる」と試合前に語っていた右腕は、「野手のみなさんにも助けられた部分はあるが、試合を作れて良かった」と振り返った。