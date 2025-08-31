ＪＡＬが３１日、来月に開幕する陸上の世界選手権（１３〜２１日、国立競技場）に向けた壮行会を都内で開いた。昨夏のパリ五輪やり投げ女子金メダルの北口榛花（２７）は、トルコからオンラインで参加し、「（右）腕以外のコンディションはパリ五輪より仕上がっている。しっかり投げられる状態で臨めれば自信はある」と２連覇に向けて気持ちを高めた。右肘を負傷し、７月の日本選手権を欠場。復帰戦となった２０日のダイヤモン