テイラー・スウィフトさんとトラビス・ケルシーさんは８月２６日に婚約を発表した/From Taylor Swift and Travis Kelce/Instagram（ＣＮＮ）結婚の約束を交わした著名人の間ではこれまでも長年、派手な婚約指輪が定番だったが、最近は指輪のサイズがさらに大きくなっているようだ。それもはるかに大きく。サッカー・ポルトガル代表のクリスティアノ・ロナルド選手は先月、長年の恋人ジョージナ・ロドリゲスさんにプロポーズした。