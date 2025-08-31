ことしの24時間テレビ48愛は地球を救う、県内でもチャリティーインベントが開かれました。イオン防府店の募金会場ではKRYのアナウンサーや市内の高校生が募金を呼びかけました。（高校生のボランティア）「24時間テレビ募金お願いします」県内ではことしおよそ760人のボランティアが県内36か所で街頭募金活動を行い、寄せられた善意は福祉、環境、災害などに役立てられます。また、寄付金は県内の各金融機関の窓口でも