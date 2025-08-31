双子座・女性の運勢 日常生活の新展開により、「思うように動けない！」と感じる展開が増えてきそう。ただ実際には「それほどのことは起こっていない」（あくまで常識の範囲）ですが、双子座的には足止めされている感が強いかも。それだけ「物ごとの早い展開を自分は望んでいる」のでしょう。ただ、それもずっとだと疲れますし、いまは何かに専念しにくい方向に向かってもいるときなので、動けないときは「いまじゃないんだな」と