蟹座・女性の運勢 新たな展開や誰かからの指摘をきっかけに、いままでの日常を変える意欲にブレーキがかかりそうな今週です。環境を変え、生活を変えることで人生の多方面をリフレッシュしてきた蟹座ですが、相手からは「そこまでやる必要ある？」と言われるイメージかも。もし相手がいるなら、蟹座が信頼するタイプなのでしょう。ただ、どこかカチンとはくるかな。その意見が正しいかは別にして、「今後はもっと別の