獅子座・女性の運勢 獅子座自身のモチベーションの高さは継続中。ただ、ここまでの行動の勢いは対人関係からもらう面が多かったのですが、そこには少し変化が生じるでしょう。変化するのは関係性自体よりは獅子座の心境のほうで、何かしらの理由によって少し慎重&現実的になり、「非常に自由で新鮮」に思えていた相手がだんだん「無鉄砲で無軌道」に感じられてくるかも。ただ、ここからは周囲の動きもそこまで活発では