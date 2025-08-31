◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２８節柏―福岡（３１日・三協Ｆ柏）柏はホームで福岡と対戦する。両チームの先発が発表され、９月の米国遠征に挑む日本代表のメンバーに選出されたＦＷ細谷真大らが柏の先発に名を連ねた。細谷はリーグ戦９試合ぶりの先発出場となった。柏はこの試合に勝利すれば、Ｊ１で史上１０クラブ目のＪ１ホーム通算２００勝となる。同じく米国遠征のメンバーに選ばれた福岡のＤＦ安藤智哉は先発で出場す