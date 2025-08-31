乙女座・女性の運勢 自分がきちんと納得しながら日々を生きたい。そんな思いが強まる時期。ここまでの乙女座。激動の社会運の流れのなかでおおいに新たな自分を発見し、一気に経験値を上げてきているところでしょう。それは楽しくもありましたがどこか不安で、ストレスを抱える面もあったのかも。それが一定量たまり、状況に対する不満や主張となって出やすいのがいまです。特に仕事の状況、自由気ままな上司などには反発しやすい