７人組ボーイズグループ「ＮＥＸＺ」が３１日、東京・味の素スタジアムで開催された「ａ―ｎａｔｉｏｎ」に出演した。芸能事務所「エイベックス」が主催する大規模音楽イベント。７人は初めての出演となり、リーダーのＴＯＭＯＹＡは「皆さんにお会いできてとてもうれしいです」と目を輝かせ、ＹＵＫＩは「全力で楽しんでいきましょう」と声を弾ませた。最高気温３７度に達する真っ昼間の屋外ステージで新曲「ＯｎｅＢｉｔ